Atalanta, Lookman replica a Gasperini: "Irrispettoso"

Aria tesa in casadopo l’eliminazione dalla Champions League a opera del Bruges e le parole dell’allenatore Gian Pieroche ha contestato la scelta di Ademoladi tirare il rigore (poi sbagliato dall’attaccante nigeriano), che ha definito: “Uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto“.Ladisu Instagram: “, essere preso di mira in questo modo mi ferisce”hato al mister nerazzurro con un post su Instagram: “Mi rattrista dover scrivere questo comunicato in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città. Essere preso di mira in questo modo non soltanto mi ferisce, ma mi sembra anche molto, soprattutto per il duro lavoro e l’impegno che ho sempre messo davvero ogni giorno per contribuire al successo di questo club e degli incredibili tifosi bergamaschi”, ha scritto.