Atalanta Gasperini e i dolori di Champions | Ora ripartiamo dal campionato

Bergamo, 19 febbraio 2025 - “La delusione è normale, ci sta. Ma ora bisogna guardare avanti. Il calcio è fatto anche di sconfitte e bisogna saperle accettare. Oradal”. All’indomani dell’eliminazione dallail tecnico Gian Piero, indica alla suala strada per ripartire. Ora la corsa nerazzurra è tutta concentrata solo sul, per conquistare uno dei posti che qualificano alla prossima edizione dellaLeague. Competizione che la Dea ha lasciato con più di un rimpianto. Il bilancio “Usciamo con dignità da questa, dopo aver fatto un bel percorso. Peccato per queste due partite contro il Bruges che sono state figlie di episodi negativi. La squadra ha dato tutto. Lacome dico sempre è la competizione anche degli episodi.