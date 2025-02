Sport.quotidiano.net - Atalanta eliminata dal Bruges: dopo il Malines torna la maledizione fiamminga

Bergamo, 18 febbraio 2025, Lastrega nuovamente l’. Trentasette anni fa il, o Mechelen, a rovinare il sogno della finale della Coppa delle Coppe alla Dea (in serie B) di Mondonico e Stromberg, con un 2-1 all’allora Comunale. Stavolta il, o Brugge, che espugna 3-1 il Gewiss con un primo tempo sontuoso, con tre contropiede chirurgici, ed elimina una Dea che nella ripresa poteva compiere la rimonta miracolosa, grazie a Lookman a segno al 46’ e poi sul dischetto dieci minuti più tardi per il possibile 2-3 con 35 minuti ancora da giocare per segnare altri due gol e andare ai supplementari. Storie di rigori Il tuffo felino del portiere Mignolet ha infranto il sogno di rimonta, certificando la secondanerazzurra, quella dal dischetto: a ottobre il decisivo penalty sbagliato da Retegui contro l’Arsenal sempre sotto la Nord.