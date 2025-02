Internews24.com - Atalanta Club Bruges 1-3, la Dea ufficialmente eliminata dalla Champions League. I risultati dei playoff

di Redazione1-3, la Dea. Ideidi questo martedìÈ stata una serata da archiviare per le squadre italiane in. Dopo l’eliminazione del Milan, anche l’escecompetizione, subendo una sorprendente sconfitta casalinga per 3-1 contro ilBrugge. Dopo il risultato sfortunato dell’andata, i bergamaschi compromettono la partita già nel primo tempo e non riescono a ribaltare la situazione. La squadra di Gasperini va addirittura sotto di tre reti tra prima e secondo tempo, per poi provare a riaprire la partita con Lookman, che sbaglia anche un rigore.RitornoMartedì 18 febbraioMilan-Feyenoord 1-1 (1? Gimenez, 73? Carranza)Brugge 1-3 (12?,27? Taibi, 48? Jutgla, 48? Lookman)Bayern Monaco-Celtic 1-1 (78? Kuhn, 94? Davies)Benfica-Monaco 3-3 (21? Akturkoglu, 32? Minamino, 76? Pavlidis, 84? Kokcu)Leggi su Internews24.