Atalanta-Bruges 1-3 | i nerazzurri salutano la Champions

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'dice addio all'Europa e saluta ladopo una serata storta dall'inizio alla fine. Al Gewiss, icadono 3-1 sotto i colpi dele non trovano mai i guizzi giusti per tentare la rimonta dopo il ko dell'andata in Belgio (2-1). Decidono le reti di Talbi e Jutglà, tutte nel .