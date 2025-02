Sport.quotidiano.net - Atalanta battuta dal Club Brugge 1-3: addio Champions League

Bergamo, 18 febbraio 2025 - Se la partita di andata si era chiusa con un tiratissimo (e controverso) 2-1 per i padroni di casa, la musica nel secondo round cambia totalmente: ilsi porta sul 3-0 già nel corso del primo tempo grazie alla doppietta di Talbi e alla rete siglata nel recupero da Jutgla. L', complice un doppio legno colpito nel giro di pochi secondi da Zappacosta e Cuadrado e qualche chance sciupata, mastica amaro ma riapre subito i giochi a inizio ripresa grazie al neo entrato Lookman, prima delizia e poi croce quando calcia male il rigore assegnato per fallo su Cuadrado dopo un'azione convulsa aperta da un palo di Ederson: Mignolet sventa questa e altre minacce prima che il forcing dei padroni di casa vada via via a spegnersi. Ad accendersi sono invece gli animi tra Toloi e De Cuyper: il primo viene espulso per uno spintone, il secondo ammonito, ma nulla cambia nell'economia dell'incrocio nei playoff diche metteva di fronte la nona e la 24esima classificata nella classifica della fase campionato.