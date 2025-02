Anteprima24.it - Asl Benevento, prorogato il bando per il Servizio Civile

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl informa della proroga delper la selezione di operatori volontari da impiegare per il progetto delaperto ai giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.Dichiarazione del direttore generale, dott. Gennaro Volpe: “Iluniversale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani che, grazie all’Accordo di partenariato che la nostra Azienda ha sottoscritto con l’ente del terzo settore, Opportunity APS, potranno svolgere le attività nelle strutture dell’ASL.”I giovani selezionati avranno diritto ad una indennità mensile di euro 507,30.Per ulteriori info clicca qui. L'articolo Aslilper ilproviene da Anteprima24.