Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 18 Febbraio 2025. Miss Fallaci vince col 18.3%, doppiato Il Grande Giorno (8.5%)

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,18, su Rai1 – dalle 21:40 alle 23:29 – il debutto della fictionha interessato 3.260.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 il film Ilconquista 1.432.000 spettatori con uno share dell’8.5%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 1.885.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.329.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Le Ragazze segna 625.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 638.000 spettatori (4.6%). Su La7 Diraggiunge 1.365.000 spettatori e l’8.4%. Su Tv8 2012 ottiene 321.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Little Big Italy, con delle repliche, raduna 249.000 spettatori (1.8%). Sul 20 Attacco al potere 3: Angel Has Fallen fa sintonizzare .