Dilei.it - Ascolti tv del 18 febbraio, Miss Fallaci contro Stefano De Martino e Le Iene show

Leggi su Dilei.it

Martedì 18ha debuttato su Rai 1 la nuova seriedove Miriam Leone interpreta la celebre giornalista nei primi anni della sua carriera. MentreDeè tornato in prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. Mediaset risponde con Lesu Italia 1. E la battaglia deglitv si fa sempre più aspra.Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di. Ambientata alla fine degli anni ‘50, questa stagione segue gli inizi della carriera di Oriana, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale italiano “L’Europeo”. Fu in quel periodo chetrasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood.