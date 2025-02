Ilfattoquotidiano.it - Ascoli Piceno, il centrodestra attacca i cronisti che criticano: “Verificare conflitto di interessi”. Le proteste: “Libertà di stampa a rischio”

Bavaglio alla bocca per le opposizioni in Consiglio comunale ad, nelle Marche. La protesta, del 18 febbraio scorso, non è passata inosservata, nata a seguito di un’interrogazione presentata al sindaco Marco Fioravanti (Fratelli d’Italia) e firmata da nove consiglieri di maggioranza di. “didei giornalisti dipendenti pubblici”, si legge nell’oggetto del documento. Un’iniziativa che ha fatto infuriare la minoranza picena, ma che ha anche preoccupato l’Ordine dei giornalisti della regione che, in una telefonata con il primo cittadino meloniano, ha tenuto a precisare: “L’interrogazione è generica e pericolosa, mettendo aladi”.L’interrogazione è arrivata sul tavolo di Fioravanti il 7 febbraio: “Premesso che nel territorio ascolano sono attivi giornalisti, pubblicisti e professionisti che scrivono e collaborano per testate anche locali – si legge – i quali sono assunti anche con contratto da lavoratore dipendente presso enti pubblici”, si chiede al sindaco se ci possa essere “und’tra il ruolo di dipendente pubblico e quello di giornalista che si occupa di notizie di cronaca politica locale”.