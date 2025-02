Lettera43.it - ASAP Rocky assolto per la sparatoria del 2021: l’abbraccio con Rihanna in tribunale

è statodall’accusa di aver sparato all’ex amico d’infanzia e collaboratore Terell Ephron, aliasRelli, durante una rissa di strada nel novembre. Arrestato nel 2022 e poi rilasciato su cauzione, alla vigilia del processo il rapper aveva rinunciato al patteggiamento in base a cui avrebbe dovuto scontare sei mesi di prigione, insistendo sulla sua innocenza. Qualora però i giudici lo avessero ritenuto colpevole, rischiava fino a 24 anni di carcere. «Grazie a tutti per avermi salvato la vita», ha detto il musicista dopo la lettura della sentenza, prima di correre fra le braccia della compagna e popstarin un video già virale sui social. «La gloria appartiene a Dio e a Dio solamente», ha scritto in una story Instagram la cantante. «Grata per la sua misericordia».