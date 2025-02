Movieplayer.it - ASAP Rocky assolto dalle accuse di aggressione: l'abbraccio con Rihanna dopo il verdetto

Il rapper esplode di felicitàilin tribunale e festeggia con la cantante. Alla lettura deldi non colpevolezza, il rapper, accusato dicon arma da fuoco semiautomatica si è lanciato fra le braccia della sua partner. Nell'aula del tribunale di Los Angeles dove si stava svolgendo il processo, gremita di fan del rapper,è saltato dal banco della difesa dove si trovava per dirigersi verso la compagna e abbracciarla mentre il pubblico esplodeva in un'ovazione. Il processo adtre settimane di udienze in aula, la giuria ha deliberato in sole tre ore prima di emettere un, che ha risparmiato al cantante una .