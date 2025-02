Lanazione.it - Arval, nel 2024 una marcia più. L’autonoleggio elettrico piace

Leggi su Lanazione.it

SCANDICCI (Firenze)chiude il suocol segno più. La multinazionale del noleggio a lungo termine di auto e flotte aziendali con quartier generale a Scandicci ha raggiunto la cifra ragguardevole di 1.796.396 veicoli a noleggio in tutto il mondo, con una crescita organica del 5,6% rispetto al 2023. Oltre 1.240 collaboratori in tutta Italia; la metà di questi lavorano negli uffici in Toscana, realizzati in una sede avveniristica, sostenibile, capace di produrre energia in proprio grazie all’innovativo parco solare realizzato con un’installazione di design all’ingresso della struttura. Nell’insediamento scandiccese sono 37 i punti di ricarica per veicoli elettrici destinati ai lavoratori. L’impianto fotovoltaico della sede e la nuova installazione ha una potenza pari a 171,36 kWp. L’impianto copre una superficie pari a 931,6 metri quadrati e permetterà di produrre circa 185 MWh all’anno.