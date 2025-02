Iltempo.it - Arrivano le piogge: dove colpiscono. Sottocorona spiega tutto del tempo

Paolo, esperto meteo di La7, fa un punto della situazione del meteo nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Anche oggi abbiamo a che fare con queste nuvole, grigio medio scuro, significa che sono piuttosto basse, non sono sviluppate in altezza, non danno fenomeni intensi”. Il meteorologo va poi nello specifico fornendo le previsioni delgiorno per giorno: “La previsione per oggi, mercoledì 19 febbraio, vede qualche pioggia a differenza delle solite pioviggini, qualche pioggia che potrebbe essere moderata oltre questo non si va. E va a toccare bassa Toscana, Umbria, parte dell'Abruzzo, Lazio e in qualche modo la Sicilia orientale, anche qui qualche fenomeno moderato. Sennò siamo sulle pioviggini o al nord soltanto coperture, neanche pioviggini. Questa situazione in parte si mantiene perché nella giornata di domani, giovedì 20 febbraio, troviamo ancora sulle zone del centro, magari più ridotta, ma questa zona in cui ci può essere qualche precipitazione moderata, molto concentrata, molto ristretta.