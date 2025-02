Arriva l’ok della FIFA il giovane portiere è ufficialmente dell’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il tanto discusso mercato invernaleha regalato nelle ultimissime orefinestra un rinforzo che è passato ai più inosservato. Si tratta di Henrikas Adomavicius,lituano classe 2009 prelevato dalla Kauno Zalgiris, squadra lituana dove il giovanissimo estremo difensore si è formato in terra natia. Una trattativa che l’Inter ha affrontato con non poche difficoltà, attendendo a lungoper rendere il trasferimento valido, ok e conseguente ufficialità che sonoti solamente nella giornata di oggi dopo un lungo iter.Le parole di HenrikasIl momento preciso che ha convinto l’Inter ed Oaktree ad investire su Adomavicius è stato un provino tenutosi in Italia nello scorso dicembre, di cui il diretto interessato aveva già parlato positivamente all’epoca tramite i microfoni di Baltic Footbal News: “Mi è piaciuta molto l’Italia.