Arriva la Coppa Davis Tutti pazzi per il tennis

Lae la Billie Jean King Cup, i due massimi trofei delmaschile e femminile conquistati dall’Italia nel 2024, hanno fatto tappa, ieri, al circoloLa Limonaia con vere e proprie file di appassionati che si sono presentati per vedere dal vivo le due mitiche ‘insalatiere’. Si tratta della prima tappa, in Toscana, in cui le due coppe sono esposte insieme: poi il Trophy Tour 2025 promosso dalla Federazione Italianae Padel proseguirà a livello regionale con il Ct Siena, il Tc Pistoia e il Ct Giotto Arezzo. Con i padroni di casa, capitanati dal presidente del circolo Sergio Saccenti e dalla consigliera Silvana Matonti, ieri erano presenti anche il delegato federale per la provincia di Firenze Miller Cioni e il presidente della Fitp Toscana Luigi Brunetti. A rappresentare le istituzioni il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore allo Sport Damiano Sforzi.