Dayitalianews.com - Armato di pistola tenta il colpo in un supermercato: 39enne pontino arrestato dai Carabinieri

Operazione di sicurezza ad Artena, dove ihannoun uomo di 39 anni, residente ad Aprilia, sorpreso in possesso di un’arma da fuoco carica durante un intervento per untivo di furto. Il fermo è avvenuto nel pomeriggio, nei pressi di un, grazie alla prontezza dei militari impegnati nel controllo del territorio.La segnalazione e l’interventoL’attenzione deiè stata richiamata dai movimenti sospetti di una giovane donna che si aggirava nei pressi dell’area parcheggio. Dopo alcuni minuti, la ragazza è salita su un’auto, attirando ulteriormente l’attenzione delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno deciso di intervenire per un controllo.Il ritrovamento dell’arma e iltivo di fugaAlla guida del veicolo si trovava il, già noto per precedenti con la giustizia.