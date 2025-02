Internews24.com - Arbitro Inter Genoa, designato il fischietto per la sfida di San Siro

di Redazioneildel match di campionato in programma sabato. La designazione arbitrale completaSabato sera è in programma, match valido per la 26^ giornata di Serie A. I nerazzurri devono rifarsi dopo la sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus che ha impedito il sorpasso sul Napoli che resiste in testa a +2. Il fischio di inizio dell’incontro alle ore 20:45 a San Siro. Ladi sabato è molto importante per cercare di tornare alla vittoria e cancellare la battuta d’arresto della scorsa settimana. Di seguito la designazione arbitrale completa per il match di campionato del weekend.A dirigere l’incontro sarà il signor Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Vecchi. Il quarto uomo sarà Arena, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente affidati a Serra e Chiffi.