Juventusnews24.com - Arbitro Cagliari Juve, designato il fischietto del match. Chi dirigerà il macth dell’Unipol Domus

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per il: ecco le scelte per questa partitaL’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per questa 26^ giornata di Serie A. Il principale organo arbitrale italiano ha scelto tutti gli arbitri per le 10 partite di questo weekend. L’AIA ha anche stabilito chi sarà l’arbitrio di. Di seguito andiamo a vedere tutte le scelte per questa gara.NTUS h. 20.45COLOMBOPRETI – PERROTTIIV: PERENZONIVAR: CHIFFIAVAR: MARINILeggi suntusnews24.com