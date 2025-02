Brindisireport.it - Appuntamento con “Il Carnevale sampietrano”: sfilata in maschera per le vie del paese

Leggi su Brindisireport.it

SAN PIETRO VERNOTICO – Le vie principali di San Pietro Vernotico tornano ad animarsi per il: domenica 2 marzo prossimo andrà in scena “Il” con sfilate in, musica e divertimento per tutti. La partenza è prevista per le ore 15 in via Lecce presso il.