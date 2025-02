Quotidiano.net - Approvato il decreto Cultura: al via il Piano Olivetti per lo sviluppo culturale

L'aula del Senato hadefinitivamente il. Il provvedimento ha avuto 80 voti favorevoli, 61 contrari e un astenuto ora è legge. Tra i vari punti, ilaffida al ministro dellail compito di adottare un nuovo, chiamato 'per la', per favorire lodella, la rigenerazionele delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, oltre a valorizzare le biblioteche, l'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici eli. Il provvedimento è stato al centro di polemiche per un emendamento, proposto dalla Lega e poi ritirato, per ridimensionare le soprintendenze.