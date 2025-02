Sbircialanotizia.it - Apple presenta iPhone 16e, nuovo modello a partire da 729 euro

Leggi su Sbircialanotizia.it

La Mela svela la nuova generazione del suo smartphone più economico, equipaggiandolo di chip A18 e funzioniIntelligence, purtroppo ancora non disponibili in Italiahato oggi16e, unche si aggiunge alla famiglia16. Il dispositivo si distingue per l'integrazione di tecnologie avanzate in un formato più accessibile, . L'articolo16e,da 729è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.