Appello di Tajani ai tedeschi | Al voto scegliete Cdu contro le destre estreme

Sarà un caso. Ma proprio il giorno dopo l’intervista-manifesto in cui Marina Berlusconi ha incalzato Forza Italia a rivendicare e perseguire le libertà e i diritti di cittadinanza liberali, il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio, rende nota una lettera agli iscritti in Germania per invitarli a "votare e far votare l’Unione Cdu-Csu" alle elezioni di domenica prossima 23 febbraio. Un uno-due rivelatore della collocazione azzurra al centro di gravità cristiano-liberal-democratico sia nel contesto europeo che in quello nazionale. Da secondo partner del Ppe appunto dopo icoltiva da anni eccellenti rapporti col leader europeo Manfred Weber e col candidato cancelliere Friedrich Merz. E in quest’ottica sostiene un’Europa e una Germania a egemonia popolar-liberale capace di intrattenere e intessere rapporti sia coi socialisti in declino che con la destra meloniana; ma senza abdicare al cordone sanitario rispetto allenazional-sovraniste, a cominciare dai nazistoidi xenofobi di AfD.