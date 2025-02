Ilrestodelcarlino.it - Antonov: "Siamo stati bravi a tenere duro"

Il conto alla rovescia verso la sfida di domenica contro Piacenza è iniziato. La Yuasa scenderà in campo alle 19,30 al PalaSavelli contro la squadra di Andrea Anastasi già certa dei play-off ma proprio in ottica spareggi finali, alla ricerca della miglior condizione possibile dopo una stagione con non pochi problemi di natura fisica. Ma la Yuasa pensa solo in casa propria e a questa che sarà l’ultima recita stagionale davanti al pubblico amico del PalaSavelli in questa prima storica stagione di Superlega. Attesa ad altissimi livelli e prevendita che ha già preso il via su Vivaticket nei giorni scorsi e nei punti vendita ufficiali. Oggi e domani ci sarà la possibilità di fare il biglietto al PalaGrotta dalle ore 18 alle 20. Ma non solo questa l’opportunità messa a disposizione del popolo della Yuasa visto che dalla giornata di venerdì sarà invece operativo il botteghino del PalaSavelli: venerdì e sabato dalle ore 16,30 alle 19,30 mentre domenica al mattino alle 10 alle 12,30 e dalle ore 16 fino ad inizio gara.