Ilprimatonazionale.it - Antifascisti, antifascistissimi… praticamente in camicia bruna: se il St. Pauli viene trollato dalla sua stessa storia

Roma, 19 feb – Vi abbiamo raccontato qualche mese fa di quella volta che il St.decise di farsi fuori da X per colpa di quel cattivone di Elon Musk. Colpevole, quest’ultimo, di aver «fortemente supportato» Donald Trump nelle ultime elezioni americane. Bene, la società di calcio più antifascista del mondo torna a far parlare di sé per aver deciso di sospendere, dopo vent’anni di onorato servizio, il proprio inno. In quanto – a detta loro – troppo divisivo. Ma andiamo con ordine.“Il cuore di St.”Eppure le note del “Cuore di St.”, che per due decenni hanno preannunciato le partite casalinghe dei Kiezkicker, parlano di un profondo legame con la propria terra. “Amburgo è casa mia, il posto a cui appartengo. Il porto, le luci, il Sehnsucht – termine letteralmente difficile da tradurre ma comunque assimilabile allo struggimento, a un forte desiderio interiore – che accompagnano le navi in lontananza”.