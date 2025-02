Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 19/02/25: colpo di scena nel trono di Tina, volano accuse nel trono over, Gianmarco Steri litiga con una corteggiatrice

Si è registrata oggi una nuova puntata di.Grazie alledi Lorenzo Pugnaloni ecco quanto sappiamo:Si parte daldi: si scopre che Angelo ha contattato Morena su Instagram e la dama l’ha subito girato alla redazione. In studio lui oggi legge una lettera ae Maria gli dice: “Ma hai capito che ildiè un gioco?”. Lui dice che l’ha capito, poi afferma che sui social gli arrivano un sacco di messaggi da parte di tante. Gianni gli dice sea lui piace un po’ e se sì, come dice, non dovrebbe contattare le altre dame del parterre. Fatto sta che alla fine lui lascia il programma. A corto di discorsi, Angelo dice che si faceva davvero pesante la situazione ecc. (sembrava come se si stesse innamorando davvero).Sfilata femminile vinda da Sabrina.