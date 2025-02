Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 19 febbraio 2025

Tempesta d'Amore: la puntata del 19 febbraio 2025

Theo e Lale si concedono un appuntamento che, inizialmente, sembra procedere per il meglio. Tuttavia, un ennesimo incidente da parte di Theo rovina l'atmosfera e mette fine bruscamente alla serata. Profondamente ferita, Lale si sfoga con Leander, rivelando i suoi sentimenti contrastanti. Il giorno successivo, decide di affrontare Theo e solleva il dubbio che possa soffrire di ADHD. La reazione del ragazzo, però, è tutt'altro che positiva, generando nuove incomprensioni tra loro.

Tempesta d'Amore: Deborah Müller-Filmografia
2010: Anafora
2011: Quasi negativo (lungometraggio)
2014: White-Blue Tales (serie TV)
2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)
2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)
2015: Tempesta d'Amore (serie TV)
2016: Country Crime – resa dei conti finale
2016: Hubert e Staller (serie TV)
2018: I soccorritori di montagna (serie TV)
2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar
2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)
2019: Non sei serio! (commedia)
2020-2022: Tempesta d'Amore (serie TV)
2022: file numero XY