Spettacolo.periodicodaily.com - Andy Timmons in Concerto a Terni, il 28 Febbraio 2025

Visioninmusica continua a sorprendere il pubblico con scelte artistiche di altissimo livello e il prossimo appuntamento promette di essere un evento “ordinariamente straordinario”. Venerdì 28, alle ore 21, l’Auditorium Gazzoli diaccoglierà infatti uno dei più grandi chitarristi della scena internazionale:, accompagnato dal suo trio, per una tappa imperdibile dell’Italian Tour.Un’Esperienza Musicale conIl 28, alle ore 21, l’Auditorium Gazzoli diospiterà uno dei più grandi chitarristi della scena internazionale,, per una tappa del suo attesissimo Italian Tour. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Visioninmusica, promette di essere un’esperienza “ordinariamente straordinaria” per gli amanti della musica.