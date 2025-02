Ilfattoquotidiano.it - Andrea Papi, ucciso dall’orsa Jj4 in Trentino: nessun processo a Maurizio Fugatti. I genitori del runner: “L’archiviazione è una pugnalata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non ci sarà alcunnei confronti del presidente della Provincia di Trento,, e del sindaco di Caldes, Antonio Maini, per la morte di, il26enne che venneJj4 in Val di Sole il 5 aprile 2023. Il giudice per le indagini preliminari Enrico Borrelli ha disposto, chiesta dalla procura, dell’indagine nata dalla denuncia per omicidio colposo presentata dai famigliari del giovane. Attraverso i propri legali, la famiglia disi era opposta al, motivando la richiesta in una camera di consiglio tenutasi lo scorso 4 febbraio.Secondo quando riportato dal giudice nell’ordinanza di archiviazione, non sono individuabili “condotte complessivamente inadeguate” da parte die Maini “alla luce del cosiddetto obbligo di garanzia”.