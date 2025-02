Tg24.sky.it - Andrea Papi ucciso dall'orsa Jj4 in Trentino, accusa archiviata e niente processo

Il gip di Trento, Enrico Borrelli, ha disposto l'archiviazione, come da richiesta della Procura, della denuncia per omicidio colposo presentata dai famigliari dinei confronti del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e del sindaco di Caldes, Antonio Maini perché "nel complesso non emerge una condotta omissiva colposa".