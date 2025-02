Ilfattoquotidiano.it - Andrea Papi, perché anch’io ritengo sbagliato accusare i dirigenti locali in caso di incidenti di montagna

La vicenda di, ucciso dall’orsa Jj4 in Trentino, rimane molto triste e ovviamente dispiace per una tragedia che ha visto perdere la vita di un giovane, che si era avventurato nei boschi; boschi che conosceva molto bene, dato che viveva poco distante. Ed è bene rammentare che, tutti nella zona, sapevano della presenza degli orsi e, dato il periodo, anche della presenza possibile di mamme orse con cuccioli al seguito; questo va chiarito,la zona in cui i fatti sono avvenuti è da sempre conosciuta come habitat degli orsi in Trentino.che sia profondamentecercare responsabilità in chi dirige la provincia o il comune, in casi didie, a quanto pare, anche la giustizia ha ritenuto che tale strada non fosse percorribile. Nel pieno e totale rispetto di ogni disgrazia diche chi decide di andare ine per boschi debba essere cosciente e consapevole del rischio a cui va incontro.