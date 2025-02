Ilgiorno.it - Ancora zecche al Taramelli di Pavia: studenti rispediti a casa e niente lezioni fino a lunedì

, 19 febbraio 2025 –al liceo scientificorimandati a. Questa mattina, giorno in cui era prevista la riapertura della scuola dopo due giorni di stop per effettuare un intervento di disinfestazione, alle 6,30 è stato effettuato un sopralluogo e nessun parassita è stato trovato. Alle 8, quando si sono presentati in classe i ragazzi, invece, una zecca è stata vista al primo piano e poi in tutto l’edificio che è composto da tre piani. Immediatamente, com’era già accadutomattina, glisono stati invitati a concentrarsi nel cortile e poi rimandati a. Il sopralluogo Nello stesso momento dalla dirigenza è partita la segnalazione alla Provincia e sono arrivati i tecnici di Ats. Un ulteriore intervento di disinfestazione sarà effettuato nelle prossime 24 e 48 ore, quindi si procederà a un nuovo sopralluogo previsto per venerdì e a un altro per sabato.