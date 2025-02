Gamberorosso.it - Anche il Medòc si converte: arriva una nuova denominazione bianchista

Via libera ai vini bianchiper l'appellazione Médoc, tradizionalmente riservata ai rossi. La novità, che riguarda la produzione nella zona a nord di Bordeaux,direttamente dall'Inao, l'autorità francese per le denominazioni. Finora, i vini bianchi prodotti nella Rive Gauche potevano essere commercializzati solo sotto l'indicazione "Bordeaux blanc". «L'ambizione dellaè quella di differenziare i vini bianchi del Médoc dagli altri prodotti a Bordeaux, aggiungendo un ulteriore valore. Inoltre, poiché il consumo globale di vino bianco è in aumento, sempre più produttori in Médoc potrebbero essere interessati a investire in queste varietà per far rivivere la tradizione dimenticata» ha riportato il sito di Jane Anson, autrice di una monografia su Bordeaux.Médoc in bianco: i vitigni previstiSecondo il sito Vitisphere, i primi vini con laMédoc Blanc potrebbero essere prodotti già quest’anno.