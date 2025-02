Ancelotti respinge la richiesta di 1% di Guardiola mentre Rudiger ritorna

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-18 16:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Il boss del Real Madrid Carloha respinto l’affermazione di Pepsecondo cui il Manchester City ha solo l’uno per cento di raggiungere gli ultimi 16 della Champions League.è stato downbeat nel fine settimana quando gli è stato chiesto di valutare la seconda tappa dei playoff di domani sera al Santiago Bernabeu con Madrid con un vantaggio per 3-2 dopo la prima partita all’Etihad la scorsa settimana.L’espertoitaliano afferma che la sua squadra ha un “piccolo vantaggio” e pensa che l’ex boss del Barcellona sia un po ‘birichino.Ha detto: “Non lo pensa davvero. Domani glielo chiederò prima della partita. Pensa di averne di più chancenon pensiamo di avere un 99 % chance.