Laspunta.it - Anagni celebra il primo Giubileo di Bonifacio VIII

Il prossimo fine settimana, in occasione dell’anniversario della pubblicazione della bolla “Antiquorum habet fida relatio” con la quale papaindisse ilcristiano nel 1300,si prepara are la ricorrenza con due giornate di eventi culturali dedicate nel luogo in cui tutto ebbe inizio.L’Amministrazione comunale ha fatto propria l’esigenza della comunità e promosso una serie di appuntamenti per rendere omaggio ale al papano.Ilappuntamento in programma è per sabato 22 febbraio con il convegno “, dove tutto ebbe inizio. La Città dei Papi apre le porte aldella Speranza” ospitato nella Sala della Ragione a partire dalle ore 10:00.Per l’occasione il professor Giovanni Minnucci, ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno presso l’Università di Siena, presenterà il volume “Ildi”, un approfondimento che analizza le radici storiche e culturali di questo evento epocale.