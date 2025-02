Anticipazionitv.it - Amici, un altro allievo eliminato: polemiche prima del Serale

Leggi su Anticipazionitv.it

Ildi2025 si avvicina e con esso arrivano gli esami di sbarramento, che stanno determinando il destino degli allievi. Dopo l’uscita di Mollenbeck, unstudente ha dovuto lasciare la scuola: si tratta di Antonio Affortunato, ballerino entrato da meno di un mese. La maestra Alessandra Celentano lo ha convocato in studio per la prova decisiva, che però non è andata nel migliore dei modi per lui. Il verdetto? Eliminazione immediata.: la reazione di Antonio Affortunato all’eliminazioneLa reazione di Antonio Affortunato è stata esemplare: “So di aver dato tanto e tanto ho preso da questa esperienza, anche se speravo di andare avanti, ma accetto la decisione. Mi è servito tantissimo stare qui in sala con i professionisti.”Queste le prime parole del ragazzo dopo la decisione presa dall’insegnante Alessandra Celentano.