Amici Allievo Eliminato | Lacrime e Terrore in Casetta!

La corsa al Serale di24 si fa spietata: trae tensioni, un altro ragazzo è stato. Ecco che cosa è successo!La sfida per conquistare un posto nel Serale di24 si fa sempre più accesa. Alcuni allievi hanno già ottenuto la maglia oro, tra cui Antonia, Alessia, Francesco, Chiara e Nicolò. Per gli altri, invece, la strada è ancora in salita, tra prove difficili e giudizi insindacabili dei professori.Il meccanismo è chiaro: per accedere al Serale servono tre sì dai docenti del proprio settore, secondo la regola proposta da Alessandra Celentano. Tuttavia, non tutti i concorrenti godono dello stesso sostegno. Le tensioni inaumentano, soprattutto dopo la votazione tra gli stessi allievi, che ha determinato chi, secondo loro, merita il Serale. A risultare favoriti sono stati Jacopo Sol, Senza Cri, Luk3, Daniele, Dandy, Chiamamifaro e Francesca.