Superguidatv.it - Amici 24, Antonio viene eliminato dalla scuola e non super l’esame: il voto dei prof | VIDEO

Leggi su Superguidatv.it

è statodi24. Il ballerino non era stato inserito dai suoi compagni nell’elenco di chi meritava di andare al serale e ha così dovuto affrontare una sorta di esame di sbarramento. I tredi categoria hanno infatti dovuto votare ed esprimere il loro parere su se lo reputavano idoneo per il serale. Dopo essersi esibito sulle note di ”Riptide”, ”Viva la vida” e ”Believer”, l’allievo di Deborah Lettieri ha ricevuto il no secco della maestra Alessandra Celentano. L’insegnante ha spiegato che il suo sarebbe stato sempre un no per il serale. Nella puntata andata in onda martedì nel daytime del 19 febbraio,è statodae ha dovuto salutare i compagni. Ecco ilMediaset.