Movieplayer.it - Amici 24, Antonio Affortunato lascia il talent e non arriva al serale

Altro colpo di scena nella classe di24. Durante il daytime del 19 febbraio,non supera la prova e non ottiene la maglia d'oro per il. Sta succedendo un fatto alquanto singolare durante questa stagione di24. La classe si sta avviando verso ilma per conoscere gli allievi che verranno selezionati nella fase successiva, non bisogna attendere la puntata di domenica, bensì "perdersi" nei daytime. In quello del 19 febbraio, infatti,, un ballerino,ilnon ottiene la maglia d'oro: il ballerinola scuola diQuesta volta è un allievo di Deborah Lettieri che è finito sotto esame., che era entrato da poco nella scuola, fin dal suo ingresso non aveva mai colpito fino in fondo .