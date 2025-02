Anteprima24.it - Altro arresto alla rotonda dello spaccio, ‘braccio di ferro’ Carabinieri-pusher

Tempo di lettura: 2 minutiE’ ormai un vero e proprio braccio di ferro quello in corso” a San Nicola la Strada, comune alle porte del capoluogo Caserta, tra ie iquasi sempre di origine africana, soprattutto del Gambia.Da inizio gennaio, dunque in meno di 60 giorni, ine hanno arrestati e denunciati dieci (otto arresti e due denunce), l’ultimo è un 32enne gambiano sorpreso ieri dai militari mentre prelevava da una siepe degli involucri contenenti hashish, poi consegnati ad un acquirente in cambio di danaro. L’immigrato è stato trovato in possesso dihashish e arrestato mentre l’assuntore è stato segnalatoprefettura. Eppure, a dispetto di arresti, denunce e segnalazioni, quasi quotidiane, il fenomeno non accenna a fermarsi.