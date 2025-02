Ilfattoquotidiano.it - Altri attacchi di hacker filorussi a siti italiani: nel mirino istituti finanziari e industria delle armi

Nuovidegli attivisticontroweb. A differenza degliDdos dei giorni scorsi, a quanto si apprende, oggi nelsono finitiweb deglie dell’. L’Agenzia per cybersicurezza nazionale ha dato l’allarme avvisando le aziende colpite in modo che possano avviare le azioni di mitigazione.Il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia, in un’intervista alla Stampa dice che “è in atto una serie di campagne DDoS ricorrenti, che spesso scattano in occasione di interventi istituzionali. In questo caso le parole di Mattarella“. Offensive – sottolinea – che “hanno anche una finalità di disinformazione e di inquinamento del discorso pubblico. Le gang vogliono far apparire vulnerabile un Paese occidentale fedele alla linea europea”.