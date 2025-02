Internews24.com - Altobelli non ha dubbi: «Se critichiamo l’Inter, dobbiamo contestare tutte le altre! Napoli? Lo scontro diretto sarà…»

di Redazionenon ha: «Sele? Losarà.» Le parole di SpilloIntervistato dai microfoni di Tuttosport, Alessandro, ha parlato cosi del momento Inter:ROSA ANZIANA– «Forse per giocare a calcio sono meglio i trent’anni dei venticinque. Così hai l’esperienza giusta e sai perfettamente come muoverti. Sinceramente non credo che il cambiamento tra primo e secondo tempo delsia stato determinato dall’età».FINE CICLO?– «Assolutamente no. Stiamo parlando di una squadra che è a soli due punti dale dal primo posto.ha ancora molto da dire. Poi in estate sicuramente la rosa verrà rinforzata, io mi fido del presidente Marotta, oltre che di Ausilio e Baccin. Seoggi i nerazzurri, classifica alla mano,tutti: Atalanta, Milan, Juventus e così via.