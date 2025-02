Lanazione.it - Alta Velocità, i lavori alla stazione Belfiore vanno avanti. Giani: “Le due talpe hanno superato la zona critica”

Firenze, 19 febbraio 2025 – Procedono iFirenze. Oggi il presidente della Regione Toscana Eugenioha fatto un sopralluogo al cantiere insieme all’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli e a Fabrizio Rocca, responsabile dei progetti su Firenze per la direzione investimenti di Rfi. "L’- ha sottolineato il governatore – rappresenta una trasformazione ferroviaria e urbanistica destinata a cambiare il sistema della mobilità su ferro a Firenze e in Toscana: qui in via Circondaria stiamo vedendo gli effetti di un lavoro che sta rispettando i tempi, da qui al 2028. Una rivoluzione”. PRESSPHOTO Firenze, sopralluogo del presidente Eugenioal cantiere dellaFoster, Firenze. Foto Marco Mori /New Press Photo Il presidente ha spiegato che “è stato scavato un camerone di 450 metri di lunghezza e 50 metri di larghezza,profondità di 15 metri.