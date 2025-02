Sport.quotidiano.net - Alma, il grido di morte dell’aquila granata. Guida: "Oggi metto in liquidazione la società"

Juventus Fano 1906 addio. Il clubcon 119 anni di storia alle spalle è destinato a sparire dal mondo del calcio dopo che Carmelo Cogliandro, ieri, ha alzato definitivamente le braccia di fronte alle chiusure ricevute in città da quando ha provato a salvare lafirmando, due settimane fa, un preliminare di acquisto che ora non avrà seguito. Il presidente dell’Salvatore, invece di investirvi proprie risorse finanziarie, ha annunciato che la metterà involontaria. "Domani pomeriggio (per chi legge, ndr) – ha dichiaratoa Tvrs – ci sarà l’incontro con il notaio che metterà involontaria laJuventus Fano con tutto quello che ne consegue. Purtroppo l’non esisterà più sotto il punto di vista sportivo e giuridico".