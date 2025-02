Internews24.com - Allenamento Inter, Thuram e Carlos Augusto ancora differenziato. Panchina per entrambi contro il Genoa?

di Redazioneperil? Le ultime da Appiano GentileGiornata diin quel di Appiano Gentile per l‘di Simone Inzaghi, che si sta preparando alla sfida in programma sabato serail, valevole per la 26a giornata di Serie A. Dalla sessione odierna, come riporta Pasquale Guarro,lavoro a parte pere Marcus, non al meglio dopo la gara dello Stadium. Per i due si prospetta unanella garail Grifone.non èrientrato in gruppo. Ad oggi l’indicazione più probabile sembra quella di unailper il brasiliano. Stesso discorso per.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) February 19, 2025LE ULTIME DA APPIANO- «non èrientrato in gruppo.