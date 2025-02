Ilrestodelcarlino.it - Allarme malamovida. Fdi chiede risposte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alcuni aumenti nelle tassazioni finiscono nel mirino dei consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Annalisa Pittalis e Duilio Granitto. In particolare, i due consiglieri spiegano. "Prendiamo atto della decisione, presa in assoluta autonomia da questa giunta, di aumentare la tassa di soggiorno e i parcheggi. Ci sconcerta, anche se non ci sorprende, come questi aumenti non siano stati discussi coinvolgendo le forze politiche ed economiche della città". Si torna anche a parlare di presenze turistiche e dei numeri rilasciati dalla regione Emilia Romagna riferiti al 2024: "Il sindaco, in un recente comunicato stampa, ha esultato per un aumento di presenze turistiche 2024 rispetto al 2023. Forse il neoeletto sindaco dimentica l’alluvione 2023, con le ovvie ripercussioni sull’affluenza estiva, soprattutto nei mesi di maggio, giugno e luglio.