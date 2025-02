Ilrestodelcarlino.it - All’Arena Squarcia c’è Alfa

Saràil primo protagonista di Ascoli Summer Festival 2025 in programma nel prossimo mese di agosto. Lo ha annunciato direttamente il sindaco Marco Fioravanti. "C’è un filo rosso che ci unisce. con" ha dichiarato il primo cittadino rivelando il primo ospite dell’edizione 2025 dell’Ascoli Summer Festival, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Jam Session.salirà sul palco dell’Arenalunedì 11 agosto 2025: "Un giovane ma già quotato artista – ha proseguito il sindaco – ai vertici delle classifiche musicali italiane, che siamo convinti riuscirà a gremire di ragazzi, e non solo, l’Arena". I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dalle ore 14 di oggi.è lo pseudonimo di Andrea De Filippi. Cresciuto nel quartiere genovese di Quarto dei Mille, ha pubblicato finora tre album ed è un grande tifoso del Genoa.