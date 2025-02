Sport.quotidiano.net - All’Apt di Doha il fuoriclasse serbo esce ai sedicesimi. Berrettini piccona Nole: "Sognavo di batterlo»

Capolavoro di Matteoal “Qatar Exxon Mobil Open”, Atp 500 da 3.035.960 dollari di montepremi in corso sul duro dell’Al Khalifa Tennis Complex, a. Il tennista romano, numero 34 del mondo, batte per la prima volta in carriera Novak Djokovic con un secco 2-0 (7-6 6-2) e il risultato condanna all’eliminazione già al primo turno il, terza testa di serie. Fino a qui Djokovic aveva battuto4 volte su 4, compresa la storica finale di Wimbledon 2021, anno in cui si era imposto anche nei quarti degli Us Open, ultimo confronto fra i due fino ad oggi. "Battere Novak - ha dichiarato- è una delle cose che aspiravo a fare da anni. Ho giocato contro di lui in alcuni dei più grandi tornei del mondo, è stato un onore condividere il campo con lui anche se mi sarebbe piaciuto vincere almeno una di quelle partite.