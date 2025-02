Lanazione.it - Alla conquista della Milano Fashion. Le 19 aziende aretine in partenza. Nascono in città le nuove tendenze

Diciannovedi&Jewels, la manifestazione di riferimento per il mondo dell’accessorio moda, dell’abbigliamento e del gioiello, in programma dal 22 al 25 febbraio. Protagoniste le: Officine904, Loom fair trade, Cuori, Regina Cora F. creart, Annibale Baldini, Elisa Catini, Thomas i Gioielli, Alo, Luiber, Enrico Versari, Michelangelo Gioielli, Francesca Bianchi Design, Paraiba Gioielli, Glam style bijoux, Sergio Elefante, Ione’ di Renzi Suelen, Versari, Le gioie di Mavi, Lebole maison. Un evento in continua espansione, che rafforza la propria identità grazie, consolidandosi come una vetrina d’eccellenza e un laboratorio dinamico di confronto e innovazione.&Jewels rafforza la sua vocazione internazionale graziecollaborazione con Bijorcha - Who’s Next Paris, che ha creato un ponte trae Parigi, sostenendo la diffusioneculturamanifattura del gioiello.