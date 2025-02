Bergamonews.it - Alla ChorusLife Arena sold out per il concerto di Patti Smith

Bergamo. Grande entusiasmo per il ritorno in Italia dicon il tour mondiale Horses 50th Anniversary: i biglietti per l’unica data italiana, in programma il 10 ottobre 2025di Bergamo, sono andati ufficialmenteout nel giro di poche ore dall’annuncio.L’eccezionale richiesta di biglietti conferma l’attesa e l’affetto del pubblico italiano per l’iconica artista che, a cinquant’anni dall’uscita di Horses, ne celebra la longevità e l’influenza con una serie di concerti speciali in tutto il mondo, in cui sarà eseguito l’intero album nella sua interezza, con la presenza di Lenny Kaye e Jay Dee Daugherty, due membri del gruppo originale, insieme al tastierista e bassista Tony Shanahan, collaboratore da trent’anni di, e al chitarrista Jackson, figlio di